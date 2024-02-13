Усатый Федор: во Владимирской области фотограф поделился кадрами бобра в диких условиях Кадры...

"Усатый Федор": во Владимирской области фотограф поделился кадрами бобра в диких условияхКадры усатого бобра. Ими поделился владимирский фотограф Владислав Тябин.Снять бобра в диких условиях, да еще так близко - настоящая удача, рассказал он.Фотограф уже заставал животное за поеданием веточек, но на этот раз ему удалось подобраться гораздо ближе и даже разглядеть обледеневшие усы грызуна.Оператор отмечает, Федор (так его решил назвать Владислав) привыкает к объективу. И возможно, впереди нас ждут еще более интересные кадры.