Информация об этом появилась на сайте районного суда.

Уволенная за «прогул» жительница Киржача отсудила у культурно-досугового центра 10 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте районного суда.Женщину выгнали из-за того, что та отсутствовала на рабочем месте 11 ноября 2023 года, но, как выяснилось позднее, сотрудница была в лагере «Олимп» на семинаре.Киржачка подала исковое заявление и хотела отсудить у организации 100 тысяч рублей и добиться восстановления по работе, но судьи одобрили лишь сумму в 10 тысяч рублей.