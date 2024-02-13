Крупный пожар произошел в Александрове на улице 2-ой Парковой. Дом №16 загорелся сегодня утром, 13 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ ВО служба ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново. Сообщение о

Крупный пожар произошел в Александрове на улице 2-ой Парковой. Дом №16 загорелся сегодня утром, 13 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ ВО служба ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново. Сообщение о возгорании потупило пожарным в 7:52. Когда спасатели приехали, они увидели, что пылает частный жилой дом на две семьи. Огонь распространился на 120 квадратных