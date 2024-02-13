В большой владимирской семье Меркуловых 10 детей. С чего началась история этого поколения, и как...

В большой владимирской семье Меркуловых 10 детей. С чего началась история этого поколения, и как живет "большая компания"?Во Владимире торжественно открыли год семьи. Напомню, таковым его объявил глава государства - Президент Владимир Путин. И мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными семьями региона. Сегодня вместе с Верой Куликовой отправимся в гости к многодетным Меркуловым.В большой семье Меркуловых 10 детей. И каждый из них желанный. Анатолий Меркулов - единственный кормилец в многодетной семье. Поэтому заниматься детьми больше приходится маме. Но Мария на трудности не жалуется.Мария Меркулова, многодетная мама:- Была мечта о детишках. Как-то все обоюдно решили, хотели большую семью создать.История будущей большой семьи Меркуловых началась еще в школе.Мария Меркулова, многодетная мама:- Жили в одном дворе. Через подъезд. Честно, он мне с детства приглянулся.И теперь в многодетной семье семь девочек и три мальчика.Мария Меркулова, многодетная мама:- Первая дочка у нас родилась Любовь. Муж давал имя. Вторая Елизавета.- Мама давала имя нет?- Это тоже папа давал. Потом Елена.- Кто давал имя?- Тоже папа. Иван. Тоже папа.Потом родились еще Вера, Серафим, Надежда, Анастасия и Михаил. Им имена уже давала Мария.Анечке два с половиной, и пока от мамы она не отходит! Все остальные дети при деле. Секции и музыкальная школа - обязательная программа. Сыновья и дочки растут разносторонними личностями.Любовь Меркулова, старшая дочь:- За что люблю семью? За поддержку! Все-таки я старшая, и мне труднее. Они же все за мной идут гуськом!Вторая дочка Меркуловых - 16-летняя Лиза, не только занимается спортом и учится в колледже. Будущий юрист подрабатывает мастером маникюра. При этом не забывает и об основной профессии.Елизавета Меркулова, дочь:- Я много узнала о своей профессии, которая мне нужна, к которой я стремилась, хотела. А не так просто: "полиция -это правоохранительные органы". Там есть определенные критерии, плюсы и минусы этой профессии, вот это я узнала.Старшие дочери Меркуловых - первые помощницы родителей. Если надо, могут посидеть с младшими, отвезти их в школу или на секцию. И даже обед приготовить.Елизавета Меркулова, дочь:- Мне несложно, потому что я с раннего возраста умею готовить еду . Меня папа научил.Надежда Ивановна Меркулова - свекровь Марии - тоже многодетная мама. У нее у самой трое сыновей. И она рада, что у младшего такая большая и дружная семья.Надежда Меркулова, бабушка:- Никогда не отговаривала. Я сама из многодетной семьи. Я - десятая! Так что у нас есть, в кого быть!День рождения мамы - особый день в семье Меркуловых. Дети подготовили танец, а супруг повел на романтическое свидание. Бывать иногда только вдвоем - тоже важно.Вера Куликова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".