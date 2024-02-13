В Детской школе искусств города Гусь-Хрустального провели ремонтные работы после обрушения...

В Детской школе искусств города Гусь-Хрустального провели ремонтные работы после обрушения потолкаГусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка состояния здания Детской школы искусств им. М.А. Балакирева, расположенного на проспекте 50-лет Советской власти.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ночью 3 января 2024 года произошло обрушение части потолка в коридоре левого крыла 1 этажа здания школы. В здании школы находился только сторож, серьёзных последствий удалось избежать.Однако ежедневно в здании образовательного учреждения находятся более 400 несовершеннолетних учащихся, а также работников.По результатам проверки межрайонный прокурор внес представление руководителю образовательной организации.На данный момент в школе проведены работы по восстановлению потолка, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: пресс-служба областной прокуратуры