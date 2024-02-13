В детском саду города Ковров выявлено массовое отравление детей, учреждение закрыли
Управление...
В детском саду города Ковров выявлено массовое отравление детей, учреждение закрыли
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области информирует о выявлении группового очага заболевания острой кишечной инфекцией в Детском саду №59 г. Ковров.
9 февраля 2024 года поступили экстренные извещения о 9 случаях пищевой токсикоинфекции у детей, посещающих МБДОУ детский сад №59 г. Ковров. Управлением незамедлительно было начато эпидемиологическое расследование.
Были отобраны пробы пищевой продукции и продовольственного сырья, смывов, взят материал у больных и сотрудников детского образовательного учреждения.
"В ходе проверки были выявлены нарушения санитарных правил в детском саду, которые стали причиной заболевания среди детей. В отношении допустивших нарушение санитарных правил будут приняты меры административного реагирования", - пояснили в ведомстве.
По состоянию на 13 февраля частью лабораторных исследований материалов подтверждено выделение норовируса от 9 заболевших детей.
Все заболевшие дети проходят лечение амбулаторно. Деятельность ДОУ приостановлена 16 февраля 2024.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.
Фото: freepik.com