В детском саду города Ковров выявлено массовое отравление детей, учреждение закрыли Управление...

В детском саду города Ковров выявлено массовое отравление детей, учреждение закрылиУправление Роспотребнадзора по Владимирской области информирует о выявлении группового очага заболевания острой кишечной инфекцией в Детском саду №59 г. Ковров.9 февраля 2024 года поступили экстренные извещения о 9 случаях пищевой токсикоинфекции у детей, посещающих МБДОУ детский сад №59 г. Ковров. Управлением незамедлительно было начато эпидемиологическое расследование.Были отобраны пробы пищевой продукции и продовольственного сырья, смывов, взят материал у больных и сотрудников детского образовательного учреждения."В ходе проверки были выявлены нарушения санитарных правил в детском саду, которые стали причиной заболевания среди детей. В отношении допустивших нарушение санитарных правил будут приняты меры административного реагирования", - пояснили в ведомстве.По состоянию на 13 февраля частью лабораторных исследований материалов подтверждено выделение норовируса от 9 заболевших детей.Все заболевшие дети проходят лечение амбулаторно. Деятельность ДОУ приостановлена 16 февраля 2024.Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.Фото: freepik.com