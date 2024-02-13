В городе Александров 4 единицы техники и 10 сотрудников МЧС ликвидировали крупный пожар в жилом...
В городе Александров 4 единицы техники и 10 сотрудников МЧС ликвидировали крупный пожар в жилом доме
Около 8 утра 13 февраля 2024 года произошел пожар в двухквартирном жилом доме на улице 2-я Парковая в городе Александров.
Пресс-служба МЧС по Владимирской области сообщила, что предварительная площадь возгорания 120 квадратных метров.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 10 человек личного состава.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Фото: МЧС по Владимирской области