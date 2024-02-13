В Гусь-Хрустальном после вмешательства правоохранителей была отремонтирована Детская школа искусств имени Балакирева.

В Гусь-Хрустальном после вмешательства правоохранителей была отремонтирована Детская школа искусств имени Балакирева. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.3 января в левом крыле здания ДШИ обрушилась часть потолка. Инцидент случился ночью, и никто не пострадал. Днём, когда в школе находятся свыше 400 детей и сотрудников, последствия могли быть гораздо печальнее.В адрес директора образовательного учреждения было внесено прокурорское представление. «В школе проведены работы по восстановлению целостности потолка, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.