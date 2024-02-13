Вспышка кишечной инфекции произошла в детском саду №59 “Золотой ключик”. Как сообщили в Роспотребнадзоре, экстренные извещения о 9 случаях пищевой токсикоинфекции у детей поступили 9

Вспышка кишечной инфекции произошла в детском саду №59 “Золотой ключик”. Как сообщили в Роспотребнадзоре, экстренные извещения о 9 случаях пищевой токсикоинфекции у детей поступили 9 февраля. У заболевших малышей взяли анализы. Результаты исследований стали известны сегодня – у детей выявили норовирус. Это распространенная инфекция, которая вызывает рвоту и диарею. Сейчас заболевшие лечатся амбулаторно. Управление Роспотребнадзора организовало