Соответствующее решение приняли в связи с осложнением на территории области оперативной обстановки, связанной с возможными диверсиями с использованием БПЛА.

Мероприятия на открытом воздухе в Ленинградской области временно запрещены в целях безопасности. Как сообщила пресс-служба областного правительства, об этом говорится в решении оперативного штаба региона."Оперативный штаб решил: в связи с осложнением на территории Ленинградской области оперативной обстановки, связанной с возможными диверсиями с использованием боевых беспилотных летательных аппаратов, в целях принятия дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности запретить проведение на территории Ленинградской области публичных мероприятий вне помещений", - говорится в опубликованном документе.Ранее пресс-служба областного правительства сообщила о запрете до мая проведения митингов и протестных акций в Ленинградской области. При этом пресс-служба отметила, что губернатор региона Александр Дрозденко поручил, чтобы в этот период при возникновении острых вопросов у жителей для них были оперативно организованы встречи вице-губернаторов, заместителей председателя правительства Ленинградской области и руководителей профильных ведомств с активистами.