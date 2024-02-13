В Муроме правоохранители требуют от ООО «Владимиртеплогаз» произвести перерасчёт за предоставление услуги ненадлежащего качества.

В Муроме правоохранители требуют от ООО «Владимиртеплогаз» произвести перерасчёт за предоставление услуги ненадлежащего качества. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В ходе проверки было установлено, что с октября прошлого года по январь текущего жильцам ряда домов на улицах Ленина, Мечникова и Льва Толстого поступала горячая вода, температура которой не достигала 50 градусов. Тогда как по нормативам она должна быть 60 градусов.В адрес руководителя ресурсоснабжающей организации было внесено прокурорское представление с требованием устранить нарушения и произвести горожанам пересчёт.«Восстановление прав жильцов находится на контроле городской прокуратуры», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.