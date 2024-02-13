В селе Фёдоровское Владимирской области построены и введены в эксплуатацию новые очистные...

В селе Фёдоровское Владимирской области построены и введены в эксплуатацию новые очистные сооруженияВ пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что сооружения биологической очистки, расположенные в селе Федоровское Юрьев-Польского района, находились в разрушенном состоянии.Хозяйственно-бытовые сточные воды от жителей и организаций населённого пункта разливались по всей местности, а в потом без очистки поступали в водный объект."Указанное несло угрозу причинения вреда не только окружающей среде, но и здоровью населения, возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со вспышками инфекционных заболеваний", - добавили в ведомстве.В итоге природоохранный прокурор обратился в суд с иском об обязании администрации Юрьев-Польского района привести водоотведение в указанном населенном пункте в соответствие с требованиями законодательства.Требования прокурора судом удовлетворены.На данный момент в селе Федоровское построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения.Фото: freepik.com