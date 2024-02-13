Прокурор Владимира по охране природы добился строительства очистных сооружений в селе Фёдоровское Юрьев-Польского района.

Природоохранная прокуратура города Владимир устроила проверку соблюдения законодательства Российской Федерации по охране окружающей среды организацией водоотведения Юрьев-Польского района. В ходе проверки выяснили, что сточные и канализационные воды разливались по местности и без какой-либо очистки попадали в водохранилище.В ходе разбирательств выяснили, что сооружения для биологической очистки в Фёдоровском не функционировали и были разрушены. Последствиями неправомерных действий стали вспышки инфекций, риск возникновения чрезвычайных ситуаций и вред здоровью населения и природе.Суд удовлетворил выдвинутые прокурором требования, решение суда вступило в законную силу и новые очистные сооружения возведены и выполняют свою работу.