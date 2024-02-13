Очистные сооружения биологической очистки в селе Федоровском находились в разрушенном состоянии, выяснила проверка природоохранной прокуратуры. Из-за этого сточные воды от жителей

Очистные сооружения биологической очистки в селе Федоровском находились в разрушенном состоянии, выяснила проверка природоохранной прокуратуры. Из-за этого сточные воды от жителей разливались по местности, а затем без очистки попадали в водоем. Такое положение дел угрожало не только природе, но и самим людям. Из пресс-релиза прокуратуры Указанное несло угрозу причинения вреда не только окружающей среде, но