В понедельник, 12 февраля, в последний путь проводили жителя города Собинки Александра Симонова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции.

В понедельник, 12 февраля, в последний путь проводили жителя города Собинки Александра Симонова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Об этом рассказала городской администрации.Александр Симонов родился в 1984 году в Собинке, в мае 2022 года отправился добровольцем на СВО. Мужчина погиб 28 января 2024 года. Посмертно награждён медалью «За отвагу».Земляки соболезнуют родным и близким военнослужащего. «Он погиб во имя жизни других, во имя спокойствия и мира на нашей земле», - говорится в сообщении мэрии.