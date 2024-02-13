Лесную кошку заметили водители на платной трассе М-12. Очевидцы поделились видео в социальных сетях. Автор видео Вон, рысь видите бегает? Видишь какая? Рысь, настоящая рысь. Здоровая кошка

Лесную кошку заметили водители на платной трассе М-12. Очевидцы поделились видео в социальных сетях. Автор видео Вон, рысь видите бегает? Видишь какая? Рысь, настоящая рысь. Здоровая кошка килограммов на 40. К слову, ограждение установлено вдоль новой магистрали для безопасности водителей и диких зверей. Однако забор может мешать миграции животных, считают специалисты. С приближением весны у