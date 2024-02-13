В домовом храме княгинь и цариц (аутентичное пространство Успенской церкви) представлена новая выставочная работа «Волшебное стекло».

В домовом храме княгинь и цариц (аутентичное пространство Успенской церкви) представлена новая выставочная работа «Волшебное стекло». Представленные на ней предметы из фондов музея-заповедника «Александровская слобода» знакомят с развитием древних традиций эмальерного искусства, зародившегося в России еще во времена средневековья. В основном это культовые предметы XVII–XIX веков, в украшении которых использованы различные техники работы с эмалью.Эта методика была заимствована в XII веке в Византии и получила название «финифть», от греческого слова «фингитис» - «светлый, блестящий камень». Разноцветная палитра, которой декорировали фон, имитировала камни и мозаику, придавая вещам необычайную красоту, сияние и завораживающий блеск. Русские мастера быстро освоили новый для них материал, технику и пошли дальше, доведя ее до совершенства и создавая высококлассные произведения искусства. Православные вещи, украшенные эмалью, демонстрируют целое направление в русской культуре и христианском искусстве, традиции которого развивались на протяжении веков.Анастасия Лакиза, научный сотрудник музея-заповедника рассказывает: «При Иване Грозном зародилась техника эмали по скани (ажурному плетению из тонких серебряных или золотых нитей). Декор по такому узору оставался излюбленной манерой украшения реликвий и в следующие века. Прекрасный образец подобной работы - миниатюрный венец для иконы XVII в. Нательные кресты XVIII в. украшены эмалью по литью. В XIX в. эту технику широко стали использовать старообрядцы для украшения медных икон и крестов. Ведущими центрами производства художественного литья были мастерские выговского старообрядчества в Поморье (Беломорское побережье, поселения по реке Выг) и Московской губернии. Фон изделий заливали белыми, сине-голубыми оттенками, подчеркивающими рельефы изображений и имитирующими небесную чистоту».В XVIII веке возникла расписная эмаль. Живописные медальоны с образами святых, евангелистов, Иисуса Христа, Богоматери использовались для украшения церковных предметов, богослужебных книг, нательных иконок. На выставке представлены произведения мастеров Спасо-Яковлевского монастыря из Ростова Великого. В XIX-начале XX века эта обитель считалась одним из главных центров производства расписной эмали как для церкви, так и личного пользования верующих. (Надо отметить, что высокое мастерство умельцев проявилось не только в предметах культа, оно развивалось, причем очень быстро, и стало весьма широко использоваться при изготовлении украшений, аксессуаров, шкатулок и т.д.).Многие из представленных на выставке вещей попали в музейный зал благодаря реставрации. В «Слободе... » достаточная большая коллекция предметов из эмали, вследствие этого придать презентабельный первозданный вид сразу всей коллекции очень сложно, работа идет поэтапно, и она будет продолжена. Тем не менее впечатляют и уровень мастерства, и эмальерная палитра предметов из «волшебного стекла».