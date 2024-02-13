Представители гаражных кооперативов, которые хотят в скором времени снести, планируют написать обращение президенту РФ.

Владельцы гаражей за Пекинкой сомневаются в законности действий властей. Представители гаражных кооперативов, которые хотят в скором времени снести, планируют написать обращение президенту РФ.По словам председателей ГСК, информацию о ликвидации гаражей владельцы увидели из средств массовой информации, администрация вывесила объявление за день до слушаний, начались они 7-го февраля и продлятся до 20-го числа.Помимо автолюбителей, владельцами являются пенсионеры, хранящие в гаражах овощи и заготовки. Взамен сноса около семи тысяч боксов, власти ничего не предложили людям взамен.Ранее АиФ Владимир о планах властей на эту землю.