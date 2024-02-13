Спокойная жизнь жильцов дома №5 на улице Доватора закончилась, когда по соседству открылся алкомаркет. Ночью любители выпить мешают спать, а утром местные жители наблюдают мусор и бутылки.

Спокойная жизнь жильцов дома №5 на улице Доватора закончилась, когда по соседству открылся алкомаркет. Ночью любители выпить мешают спать, а утром местные жители наблюдают мусор и бутылки. Кроме того, в качестве туалета выпиваки используют автомат по разливу воды. Люди сейчас к нему даже не подходят. О проблеме рассказал Народный фронт. Волонтеры обратились в Законодательное собрание