В полицию обратилась 29-летняя женщина и сообщила, что во время работы у нее украли телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Как выяснилось, что это сделал житель дома на улице Асаткина. Кража

В полицию обратилась 29-летняя женщина и сообщила, что во время работы у нее украли телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Как выяснилось, что это сделал житель дома на улице Асаткина. Кража произошла в конце января. Женщина пришла убирать подъезд, сняла куртку и повесила ее на перила лестницы, чтобы было удобнее работать. Верхнюю одежду заметил сосед, который