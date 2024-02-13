Владимирская область присоединилась к Всероссийской благотворительной акции Тепло для...

Владимирская область присоединилась к Всероссийской благотворительной акции "Тепло для героя"Акция проводится в рамках проекта "Старшее поколение". Активное участие в ней принимают "серебряные" волонтеры, в том числе - жители интернатов. Они вяжут для участников СВО шерстяные перчатки, вкладывая в каждое изделие тепло своих рук и сердец.Дополняют гуманитарный груз - письма с добрыми пожеланиями. Совсем скоро они отправятся "за ленточку" к нашим бойцам.