Владимирские исполнители дали концерт на передовой. Артисты эстрады Сергей Горшков и Виолетта...

Владимирские исполнители дали концерт на передовой. Артисты эстрады Сергей Горшков и Виолетта Стрельцова рассказали про "культурный десант"Гастроли особого назначения. Вместе с делегацией нашего региона во главе с губернатором Александром Авдеевым в зоне специальной военной операции побывали и владимирские артисты.Кто был в составе "культурного десанта"? Как владимирские бойцы встретили концерт на передовой?Об этом "Вестям" рассказали известный исполнитель Сергей Горшков, - заместитель директора областного дворца культуры и Виолетта Стрельцова, - солистка Владимирского губернаторского симфонического оркестра.