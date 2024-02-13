За первый месяц 2024 года в лесах Владимирской области поймали уже 8 волков. За последние 20 лет численность этого зверя в России значительно выросла: с 25 тысяч до 62 тысяч особей. Волки могут

За первый месяц 2024 года в лесах Владимирской области поймали уже 8 волков. За последние 20 лет численность этого зверя в России значительно выросла: с 25 тысяч до 62 тысяч особей. Волки могут нанести много вреда, именно поэтому их количество следует регулировать. Во Владимирской области волков не так уж много. В мае прошлого года насчитали