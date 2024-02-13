На улицах Владимира проходят испытания опытного образца троллейбуса с автономным ходом «Пересвет».

На улицах Владимира проходят испытания опытного образца троллейбуса с автономным ходом «Пересвет». Об этом рассказала городской администрации.Новая машина отвечает современным требованиям и удобна для пассажиров. Здесь имеются комфортабельные сиденья и низкопольный салон. Немаловажно, что троллейбус приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья.Отмечается, что аккумуляторный блок для «Пересвета» разработан и изготовлен в нашей стране и имеет повышенную ёмкость. С его помощью машина способна автономно проехать до 40 километров.Как отметил глава Владимира Дмитрий Наумов, в случае успешных испытаний и при наличии средств новый транспорт может пополнить городской троллейбусный парк.