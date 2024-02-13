«Инцидент-38», проект по внедрению Единой регистратуры, на данный момент работает по всей территории области.

Во Владимире по номеру «122» добавили специалистов для записи. Список вырос с 14 до 21 врача. На сегодняшний день владимирцы могут удалённо записаться к участковому врачу-терапевту к хирургу, офтальмологу, оториноларингологу, акушеру-гинекологу, психиатру-наркологу, эндокринологу. Кроме того, договориться о визите можно и к фтизиатру, стоматологу и стоматологу-терапевту, врачу по медицинской профилактике, урологу, кардиологу, неврологу и, наконец , врачу общей практики (семейному врачу).«Инцидент-38», проект по внедрению Единой регистратуры, на данный момент работает по всей территории области. Создание сервиса повысило доступность услуги «Вызова врача на дом» и «Запись на приём к врачу» среди населения.Но, по словам пользователей, нюансы всё ещё есть – очень долгое ожидание приёма к узким специалистам, в частности, детскому кардиологу. Также были моменты, когда операторы службы говорили звонить в классическую регистратуру определённой больницы.