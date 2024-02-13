Во Владимире прошёл финал 20-го регионального конкурса на лучшего работника ЖКХ. Он прошёл 9 февраля на базе Владимирского технологического колледжа. Участие коммунальщики принимали в

Во Владимире прошёл финал 20-го регионального конкурса на лучшего работника ЖКХ. Он прошёл 9 февраля на базе Владимирского технологического колледжа. Участие коммунальщики принимали в номинациях: электросварщик, слесарь-сантехник, слесарь аварийно-восстановительных работ, оператор котельной, дворник и электромонтёр. В этом году в конкурсе приняли участие 66 работников из 25 организаций Владимира, Мурома, Радужного, Александровского, Вязниковского, Камешковского, Киржачского, Кольчугинского,