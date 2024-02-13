Открытие Года семьи прошло в Доме культуры молодежи 12 февраля. Праздник начинался в фойе, где гости могли сыграть в традиционные семейные игры, поводить хороводы, пройти тематические

Открытие Года семьи прошло в Доме культуры молодежи 12 февраля. Праздник начинался в фойе, где гости могли сыграть в традиционные семейные игры, поводить хороводы, пройти тематические мастер-классы. О мероприятии рассказали в пресс-службе мэрии. Прошел концерт, посвященный теме семьи. В ходе торжественной части также презентовали проект «Семейный альбом владимирцев», в котором может участвовать каждый житель города.