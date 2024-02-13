Статистику приводят в региональном Министерстве здравоохранения.

В 2023 году во Владимирской области 25 несовершеннолетних девушек сделали аборт. Статистику приводят в региональном Министерстве здравоохранения.Решились родить 75 несовершеннолетних владимирок, самой молодой мамой стала 14-летняя девушка. В 2022 году самой юной матери было 15 лет.Если говорить об абортах, то в том году в Центры медико-социальной поддержки обратилось порядка 1120 женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Из этого числа 369 рожениц решились оставить малыша. Таких мам брали под диспансерное наблюдение по беременности.