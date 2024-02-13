Всемирный день радио: когда во Владимирскую область пришло радиовещание, и как оно работает...

"Всемирный день радио": когда во Владимирскую область пришло радиовещание, и как оно работает сейчас?Ежегодно 13 февраля во всем мире отмечается Всемирный День радио. В наш регион радиовещание пришло 100 лет назад. А в 1944-м , после образования Владимирской области, первые передачи стали выходить уже на областном радио. В этом году ему -80 !Ежедневно "Радио России" выпускает авторские программы: "Вечером у микрофона", "Начало дня", "Ваше право" и другие. Вещание в ФМ-диапазоне ведется во всех крупных городах областного центра.Также во Владимире работает радио "Маяк" - одна из самых любимых информационно-музыкальных радиостанций страны. С годами они совершенствуются.Сегодня радио немыслимо и без использования современных технологий. Например, искусственного интеллекта. Его применяют в частности в работе со звуковыми файлами. Набор алгоритмов позволяет сегодня значительно упростить работу за звукорежиссерским пультом.Юрий Пискарев, звукорежиссер "Радио России Владимир":- Есть такая мысль - задействовать один плагин от нейросети. Он работает внутри звука...Позволит удалять шумы, позволит удалять отражения, некачественные записи. И нейросети позволят их сделать гораздо лучше. Поэтому можно гораздо лучше сделать, чем простым эквалайзером или фильтром.