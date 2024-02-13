На прошедшей неделе, с 5 по 11 февраля 2024 года, на территории 33-го региона зафиксировано 15 ДТП, в которых 1 гражданин скончался и 25 жителей получили различные травмы.

На прошедшей неделе, с 5 по 11 февраля 2024 года, на территории 33-го региона зафиксировано 15 ДТП, в которых 1 гражданин скончался и 25 жителей получили различные травмы. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Среди пострадавших оказались трое детей.Кроме того, за 7 дней правоохранители выехали на 605 дорожных аварий с материальным ущербом. Также полицейские обнаружили 81 пьяного водителя.