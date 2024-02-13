По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» с 2021 по 2023 годы медицинским организациям Владимирской области было поставлено свыше 1,5 тыс. единиц оборудования.

По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» с 2021 по 2023 годы медицинским организациям Владимирской области было поставлено свыше 1,5 тыс. единиц оборудования. Об этом рассказала регионального Минздрава.В списке нового медоборудования значатся эндоскопы, маммографы, рентгеновские аппараты, а также аппараты ИВЛ и УЗИ.Отмечается, что вся техника активно эксплуатируется. «Только за 2023 год проведено более 380 тысяч исследований», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.