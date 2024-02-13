Первая очередь логистического центра «Вайлдберриз» в Собинском районе будет запущена летом. Об этом в социальных сетях сообщил глава региона. Александр Авдеев напомнил, что на

Первая очередь логистического центра «Вайлдберриз» в Собинском районе будет запущена летом. Об этом в социальных сетях сообщил глава региона. Александр Авдеев напомнил, что на строительство первой очереди комплекса возле деревни Хрястово было отведено порядка двух лет. Из социальных сетей Александра Авдеева_ Инвестор начал строить его летом 2023 года в рамках соглашения с правительством области. Будет