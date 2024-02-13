Жителей Владимира просят убрать автомобили для уборки снега с улиц города Администрация города...

Жителей Владимира просят убрать автомобили для уборки снега с улиц городаАдминистрация города Владимира 13 февраля с 20:00 и до 07:00 утра 14 февраля просит убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:Ул. Муромская;Ул. Урицкого;Ул. Комсомольская;Ул. Музейная, от ул. Герцена до ул. Володарского;Ул. Воронцовский переулок;Ул. Балакирева;Ул. Верхняя Дуброва;Ул. Нижняя Дуброва;ЮЗ - 7;ЮЗ - 8;Ул. Чайковского;Проспект Строителей;Перекопский военный городок;Разворотное кольцо на площади им. Лазарева;Ул. Юбилейная, от Суздальского проспекта до ул. Жуковского.Фото: freepik.com