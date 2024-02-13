Жителей Владимира просят убрать автомобили для уборки снега с улиц города
Администрация города...
Жителей Владимира просят убрать автомобили для уборки снега с улиц города
Администрация города Владимира 13 февраля с 20:00 и до 07:00 утра 14 февраля просит убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:
Ул. Муромская;
Ул. Урицкого;
Ул. Комсомольская;
Ул. Музейная, от ул. Герцена до ул. Володарского;
Ул. Воронцовский переулок;
Ул. Балакирева;
Ул. Верхняя Дуброва;
Ул. Нижняя Дуброва;
ЮЗ - 7;
ЮЗ - 8;
Ул. Чайковского;
Проспект Строителей;
Перекопский военный городок;
Разворотное кольцо на площади им. Лазарева;
Ул. Юбилейная, от Суздальского проспекта до ул. Жуковского.
Фото: freepik.com