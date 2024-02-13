Жители Владимирской области знакомятся с автомобилем JAECOO J7 Erid: 4CQwVszH9pWvorM66uE За...

Жители Владимирской области знакомятся с автомобилем JAECOO J7Erid: 4CQwVszH9pWvorM66uEЗа последний год российский автомобильный рынок претерпел существенные изменения. Основная доля рынка приходится на китайские бренды. Их стало такое большое количество, что пора бы с ними познакомиться.Сегодня мы расскажем о бренде JAECOO и его первой флагманской модели JAECOO J7.Немного о самом бренде.Название JAE – COO образовано от немецкого слова Jaeger – «охотник», и от английского – Cool – «крутой». Охотник символизирует собой скорость, реакции, ловкость и азарт. Как и автомобильный бренд JAECOO, который создан для тех, кто ценит мощь, энергию и тягу к новым открытиям, кто предпочитает изысканный стиль в сочетании с бескомпромиссными возможностями.А теперь о главном. Об автомобиле.JAECOO J7 - это кроссовер с брутальным внедорожным дизайном. В нем классические формы сочетаются с элегантными эргономическими решениями и новейшими технологиями.Уже базовая комплектация впечатляет своими опциями, такими как полностью светодиодная оптика, система камер с широким углом обзора, система мониторинга слепых зон, ассистент удержания в полосе, круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль и кожаная отделка сидений. А в версиях повышенного уровня комплектации вас ожидают проекция на ветровое стекло, адаптивный круиз-контроль, огромная панорамная крыша с люком и самые современные системы безопасности.В кроссовере установлен мощный 186-сильный бензиновый двигатель с турбонаддувом и крутящим моментом в 275Нм. Он работает в паре с семиступенчатой преселективной КПП с двойным сцеплением, которая входит в ТОП-10 лучших трансмиссий в мире. Такая комбинация обеспечивает интенсивный разгон, быструю смену передач и экономичность - средний расход топлива составляет от 7,6 до 8,2 л/100км.Все это дополняется комфортным и просторным салоном, где премиальная аудиосистема SONY наполняет интерьер бархатным звучанием, а качественная шумоизоляция отделяет вас от внешнего мира.В кроссовере JAECOO J7 может комфортно разместиться пять человек благодаря пространству и длинной колесной базе.JAECOO J7 представлен в четырех комплектациях: Lifestyle (Лайфстайл), Ultimate (Ультимейт), Active (Актив) и Supreme (Супрем).В феврале стартовая цена JAECOO J7 от 2 599 900 руб.Достойный автомобиль, интересная цена, надо пробовать!Во Владимире данный бренд представлен в салоне официального дилера АГАТ по адресу: Промышленный проезд, 1.Телефон для записи на тест драйв: +7(4922)77-77-90https://jaecoo-agat-vladimir.ru/?utm_source=vladtv&utm_medium=article&utm_campaign=j...* Указана цена на JAECOO J7 (Джейку Джей 7) комплектации Lifestyle (Лайфстайл) с учетом выгод при покупке по программе Трейд-ин и кредит, а также с учетом спецвыгоды на автомобиль 2023 года. Услуги кредитования ПАО «Совкомбанк». Подробности в отделе продаж. Не оферта.РЕКЛАМА ООО «Виктория»