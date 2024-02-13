Перед судом предстанет 43-летний житель города Струнино.

Перед судом предстанет 43-летний житель города Струнино. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл осенью прошлого года. Правоохранители установили, что фигурант выпивал в кругу приятелей. Когда собутыльники разошлись, обвиняемому показалось, что у него украли деньги. Он заподозрил одного из знакомых и помчался к нему домой.Дверь мужчине не открыли, а супруга потерпевшего ещё и облила его водой. Тогда фигурант перемахнул через забор и набросился на приятеля. Он бил жертву кулаками и куском кирпича. В результате у пострадавшего оказались сломаны несколько рёбер, нос и палец.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.