Жителю Александровского района грозит до 10 лет тюрьмы за случайную драку с приятелем 43-летний...

Жителю Александровского района грозит до 10 лет тюрьмы за "случайную" драку с приятелем43-летний житель города Струнино Александровского района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.В сентябре 2023 года мужчина распивал спиртное в кампании своих знакомых. После "посиделок" часть приятелей отправились домой, а чуть позже мужчине показалось, что у него пропали деньги. Решив, что их украл один из ушедших знакомых, он пошёл к дому последнего.Обвиняемый подошел к дому потерпевшего, постучался, но калитку ему не открыли, а жена жертвы облила его водой. Рассердившись, мужчина перелез через ограждение и в драке с пострадавшим нанёс множество ударов по лицу и телу кулаком, а затем осколком найденного во дворе дома кирпича.Драку остановил случайный прохожий. В больнице, куда попал потерпевший, ему диагностировали переломы пяти ребер, носа и фаланги пальца.Обвиняемый признал вину частично, пояснив что наносил удары только кулаками, а кирпич в руки не брал.Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в Александровский городской суд.Фото: freepik.com