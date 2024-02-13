Жуткая авария с двумя грузовиками произошла во Владимирской области ДТП с двумя грузовиками...

Жуткая авария с двумя грузовиками произошла во Владимирской областиДТП с двумя грузовиками произошло на Южном объезде.Накануне вечером, на 174-ом километре М7 водитель МАНа при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся со своим коллегой на Хёндае.Как сообщают члены поисково-спасательного отряда города Владимира, тридцатитрёхлетний водитель корейского грузовика получил тяжёлые травмы. У молодого человека открытые переломы бедра и берцовых костей, открытая черепно-мозговая травма. Пострадавший потерял много крови.Спасатели с трудом извлекли мужчину из кабины. Медики ввели его в состояние искусственной комы.