В назначенное время злоумышленник подъехал к дому потерпевшей на улицу Академика Скрябина, где пенсионерка передала денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 53-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки.В дежурную часть поступило сообщение от 90-летней пенсионерки. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее сын попал в беду и для того, чтобы помочь ему необходимо заплатить 60 тысяч рублей. В назначенное время злоумышленник подъехал к дому потерпевшей на улицу Академика Скрябина, где пенсионерка передала денежные средства. Позже женщина поняла, что ее обманули.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Остаповском проезде. Денежные средства он успел потратить на личные нужды.По данному факту следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ.Сотрудники УВД по ЮВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемого, с просьбой звонить по телефону: (495) 376-66-66 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18