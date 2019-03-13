Опция «Антивирус» обеспечивает комплексную защиту стационарных и мобильных устройств от любых интернет-угроз

Опция «Антивирус» обеспечивает комплексную защиту стационарных и мобильных устройств от любых интернет-угрозБолее 12 тысяч абонентов услуги «Домашний интернет» от «Ростелекома» во Владимирской области доверили защиту данных цифровому провайдеру. Самым популярным стал сервис Kaspersky Internet Security: его выбрали больше половины клиентов. Второе место занял ESET NOD32 Family, а третье – Kaspersky Safe Kids.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«С развитием информационных технологий главной целью злоумышленников в Сети стало получение личных данных. Самые желанные – пин-коды банковских карт. К счастью, теперь каждый может защитить данные на компьютере, планшете или смартфоне: «Ростелеком» всегда готов в этом помочь. Мы предлагаем продукты, которые решают проблемы цифровой безопасности детей и взрослых. Например, сервисы «Антивирус» и Kaspersky Safe Kids, которые так понравились владимирцам».Опция «Антивирус» услуги «Домашний интернет» обеспечивает комплексную защиту стационарных и мобильных устройств от любых интернет-угроз, проверку информации и блокирование подозрительных файлов, в том числе на съёмных носителях.С Kaspersky Safe Kids родители могут контролировать время пребывания ребёнка в интернете, ограничить или закрыть доступ к любым сайтам. Программу можно установить на всех устройствах, с которых дети выходят в интернет. Кроме того, сервис поможет определить местонахождение ребёнка, узнать о его активности в соцсетях и многое другое.С 1 февраля для абонентов услуги «Домашний интернет» стартовала акция «Защита в подарок 2019». По ее условиям пользователь может подключить «Антивирус» или «Родительский контроль» на специальных условиях. Первые 30 календарных дней услуга предоставляется бесплатно, далее ежемесячная оплата производится по базовым тарифам. При единовременной оплате за год абонент получает два месяца пользования бесплатно. Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».