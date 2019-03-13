Певица Валерия вместе с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным, отдохнула на Мальдивах. Артистка опубликовала несколько отпускных фотографий, на которых продемонстрировала великолепную фигуру.

Певица Валерия вместе с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным, отдохнула на Мальдивах. Артистка опубликовала несколько отпускных фотографий, на которых продемонстрировала великолепную фигуру.В отличие от прочих коллег по отечественному шоу-бизнесу, певица Валерия не стала забрасывать Сеть обилием отпускных кадров. Оказывается, на время артистка и вовсе отказалась от интернета, о чем объявила своим поклонникам. По словам Валерии, она устроила себе "цифровой детокс". Впрочем, некоторые кадры с отдыха артистка все же обнародовала.Так, популярная исполнительница выложила снимки, на которых запечатлена в первые минуты на Мальдивах. "Как только прибыли на остров, попросила мужа уделить мне 5 минут и сделать хоть какие – то фотографии на вилле. Под палящими лучами солнца сниматься не самый лучший вариант, поэтому просто бродила по территории в поисках лучшего освещения, а @prigozhin_iosif делал кадры. Хорошо, что так получилось – больше времени пофотографироваться не нашлось, что есть тоже замечательно – не до этого было, так как очень интересно отдыхали (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – рассказала Валерия. Настоящий ажиотаж вызвали фотографии артистки в купальнике.На снимках певица представлена в нежно-розовом бикини, подчеркивающем все достоинства фигуры. А ведь Валерии исполнилось 50 лет! Но в это поверить решительно невозможно, глядя на подтянутое тело исполнительницы, тщательно следящей за собой. Певица регулярно занимается на тренажерах и следит за питанием. Результат налицо: обнаженная артистка выглядит потрясающе!Фото раздетой вызвало ажиотаж среди подписчиков. Фанаты рассыпались в комплиментах и пожеланиях. Самое интересное, что сама по возвращении с Мальдив "села" на гречку. По ее мнению, "после жесткой загрузки едой" на Мальдивах теперь требуется "разгрузка".