Важно научиться не только слушать, что говорят на английском языке, но и слышать произношение слов и фраз.

7 действенных способов выучить живой разговорный английский язык

Люди, которые изучают английский язык более углубленно, нежели новички, могут вполне сносно разговаривать и вести диалоги на нем.

Но эти навыки разговора существенно отличаются от живого разговорного языка.

Если вы изучали язык у преподавателей или авторов курсов, то у них, как правило, правильное произношение и хорошо поставленная артикуляция.

Но настоящие носители языка в повседневной жизни разговаривают простым, живым языком.

В нем присутствуют такие обороты речи, сокращения и сленговые слова, про которые не написано в методических пособиях.

Поэтому так важно научиться не только слушать, что говорят на английском языке, но и слышать произношение слов и фраз.

Для того чтобы освоить разговорный язык в совершенстве существует несколько способов:

1. Постарайтесь окружить себя англоговорящей сферой.

Общение с носителями языка будет положительно сказываться на вашем навыке разговора. Если нет такой возможности, то можно попробовать найти собеседника в интернете.

2. Не только разговаривайте на английском языке, но постарайтесь и думать на нем тоже.

Постоянно повторяйте про себя новые слова и фразы, которые вы узнали.

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3. Смотрите ильмы, передачи с английской речью.

Запоминайте произношение и следите за артикуляцией, она может отличаться от той, которой вас учили.

4. Слушайте иностранное радио, учите песни и подпевайте им.

Смотрите англоговорящих блоггеров, они всегда изъясняются на разговорном наречии.

5. Попробуйте записать свою речь, а затем прослушать.

Так вы сможете услышать погрешности в произношении слов и фраз.

6. Практика, практика и еще раз практика! Уделяйте разговору с собеседником хотя бы 30 минут в день.

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Если нет такой возможности, разговаривайте вслух (см. пункт 5).

7. Не бойтесь своих ошибок и никогда не стесняйтесь просить помощи при произношении, если сомневаетесь, у своего собеседника.

Если слово или фраза вам неизвестна, всегда уточняйте ее смысл, по возможности, точный перевод и сферу применения данного выражения. Так вы расширите ареол знания языка.

Выучить разговорный стиль английского языка не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но именно в этом варианте обучения вам не помогут книги, методички и “зубрежка” слов.

Самое главное - это практика и постоянное общение с англоговорящими людьми.