Певица показала поклонникам своего избранника в Stories Instagram. Анна Седокова наконец-то открыто заявила о том, что между ней и солистом M-Band Анатолием Цоем – романтические отношения.

Певица показала поклонникам своего избранника в Stories Instagram. Анна Седокова наконец-то открыто заявила отом, что между ней и солистом M-Band Анатолием Цоем – романтические отношения.Артистка записала видео, в котором сделалаважное признание. На камеру Анна Седокова сказала, что она сделает"черебу-черебай"."И рядом со мной появится вообще моя любовь", – пообещала певица.Затем она перевела камеру на музыканта. Тот со счастливой улыбкой начал петь."Понимаете, зачем мы вместе сним?", – спросила Анна Седокова. В конце записи знаменитость сообщила, что онивместе с Анатолием Цоем "кое-что" снимают, и обязательно покажут это позднее.В добавок к этому Анна Седокова написала и пост, в котором заявила, что"настоящая любовь все равно победит". Тем самым она еще больше подтвердила ихромантические отношения с солистом солистомM-Band.Напомним, слухи оромане и Анатолия Цоя ходят давно. В декабре 2018 года певица публиковала фото с коллегой, на котором оннежно обнимает Седокову в алом платье. "Было много вариантов, но этотпобедил. Все-таки жаль, что у нас с тобой, Анатолий, так и не былоромана", – написала тогда артистка.Многие пользователи Сети подозревали, что именно Цой отец младшего ребенкаГектора. Исполнительница – многодетная мама. Она воспитываетнаследников Алину, Монику и Гектора. Все дети певицы рождены от разных мужчин.