Певица показала поклонникам своего избранника в Stories Instagram. Анна Седокова наконец-то открыто заявила о
том, что между ней и солистом M-Band Анатолием Цоем – романтические отношения.
Певица показала поклонникам своего избранника в Stories Instagram. Анна Седокова наконец-то открыто заявила о
том, что между ней и солистом M-Band Анатолием Цоем – романтические отношения.
Артистка записала видео, в котором сделала
важное признание. На камеру Анна Седокова сказала, что она сделает
"черебу-черебай".
"И рядом со мной появится вообще моя любовь", – пообещала певица.
Затем она перевела камеру на музыканта. Тот со счастливой улыбкой начал петь.
"Понимаете, зачем мы вместе с
ним?", – спросила Анна Седокова. В конце записи знаменитость сообщила, что они
вместе с Анатолием Цоем "кое-что" снимают, и обязательно покажут это позднее.
В добавок к этому Анна Седокова написала и пост, в котором заявила, что
"настоящая любовь все равно победит". Тем самым она еще больше подтвердила их
романтические отношения с солистом солистом
M-Band.
Напомним, слухи о
романе и Анатолия Цоя ходят давно. В декабре 2018 года певица публиковала фото с коллегой, на котором он
нежно обнимает Седокову в алом платье. "Было много вариантов, но этот
победил. Все-таки жаль, что у нас с тобой, Анатолий, так и не было
романа", – написала тогда артистка.
Многие пользователи Сети подозревали, что именно Цой отец младшего ребенка
Гектора. Исполнительница – многодетная мама. Она воспитывает
наследников Алину, Монику и Гектора. Все дети певицы рождены от разных мужчин.