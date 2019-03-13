Эпическая битва развернулась в центре Москвы. В схватке сошлись представители крупнейших конкурирующих сервисов по доставке пищи – Delivery Club и Яндекс.Еда.

Эпическая битва развернулась в центре Москвы. В схваткесошлись представители крупнейших конкурирующих сервисов по доставке пищи – DeliveryClub и "Яндекс.Еда".Свидетели у станции метро "Кузнецкий мост"сняли драку на видео и выложили ролик в Сеть. Началось все, как и положено в бояхбез правил, со взаимных оскорблений.Авторы видео причину не установили. Проиграл бой, судяпо всему, представитель клуба "Яндекс.Еда" – у него оказалось сразунесколько противников. Разнимать драчунов пришлось прохожим, передает