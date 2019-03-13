Эпическая битва развернулась в центре Москвы. В схватке
сошлись представители крупнейших конкурирующих сервисов по доставке пищи – Delivery
Club и Яндекс.Еда.
Эпическая битва развернулась в центре Москвы. В схватке
сошлись представители крупнейших конкурирующих сервисов по доставке пищи – Delivery
Club и "Яндекс.Еда".
Свидетели у станции метро "Кузнецкий мост"
сняли драку на видео и выложили ролик в Сеть. Началось все, как и положено в боях
без правил, со взаимных оскорблений.
Авторы видео причину не установили. Проиграл бой, судя
по всему, представитель клуба "Яндекс.Еда" – у него оказалось сразу
несколько противников. Разнимать драчунов пришлось прохожим, передает