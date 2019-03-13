Авиакомпании по всему миру отказываются от полетов на лайнерах Boeing 737 Max, а государства закрывают свое воздушное пространство для этой модели. Запрет на полеты ввели Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Индонезия, Китай и ряд других государств.

Авиакомпании по всему миру отказываются от полетов на лайнерах Boeing 737 Max, а государства закрывают свое воздушное пространство для этой модели. Запрет на полеты ввели Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Индонезия, Китай и ряд других государств.Корпорации Boeing предстоит непростой шаг – временно вывести из эксплуатации более трех сотен самолетов. По оценкам исследовательских фирм, издержки концерна могут составить до $5 миллиардов.Boeing уже приостанавливал эксплуатацию своих самолетов – в 2013 году на земле оказались порядка 50 Dreamliner.Аналитики считают, что финансы концерна позволят ему пережить непростой период; выручка компании за прошлый год составила 101 миллиард долларов, а прибыль более 10 миллиардов.