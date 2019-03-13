Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского Ювентуса признался, что соперник заслужил победу. Также он отметил, что его команда не сумела создать проблем обороне Старой синьоры.

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса" признался, что соперник заслужил победу. Также он отметил, что его команда не сумела создать проблем обороне "Старой синьоры"."Они были лучше нас. У нас же практически не было моментов для взятия ворот. "Ювентус" сыграл очень хорошо, поздравляю их с этим", – цитирует Симеоне официальный сайт "Атлетико".Также наставник испанского клуба заявил, что теперь необходимо сосредоточиться на оставшихся матчах в Ла Лиге. По его словам, поражение от "Ювентуса" заставит "Атлетико" еще больше работать над улучшением игры.Напомним, что в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов итальянцы разгромили "матрасников" со счетом 3:0 и по сумме двух матчей вышли в четвертьфинал турнира.