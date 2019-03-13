Директор Филиппа Киркорова назвал чушью обвинения в адрес Максима Галкина – в том, что шоумен, якобы, заказал убийство бывшего мужа Пугачевой. Геннадий Рыбак возмущен тем, что ему второй день обрывают телефон по этому глупому поводу.

Директор Филиппа Киркорова назвал чушью обвинения в адресМаксима Галкина – в том, что шоумен, якобы, заказал убийство бывшего мужаПугачевой. Геннадий Рыбак возмущен тем, что ему второй день "обрываюттелефон" по этому глупому поводу.Четверо фигурантов уголовного дела о подготовке теракта наконцерте в Махачкале отрицают свою вину. Они утверждают, чтоцелью был только сам бывший муж Аллы Пугачевой – его убийство, якобы, заказалнынешний супруг Примадонны Максим Галкин."Это чушь полнейшая. Тут даже нет поводов длякомментария. Это вымысел, мне уже второй день телефоны обрывают", – заявилизданию директор Филиппа КиркороваГеннадий Рыбак.Один из обвиняемых по делу, которое завершило МВД Дагестана –уроженец кавказской республики Хидирнеби Казуев – заявил, что в 2017 году,когда он был в Москве, к нему подошел Галкин и предложил два миллиона рублей заубийство . Галкин признался Казуеву, что приревновал певца к АллеПугачевой.После того, как уроженец Дагестана согласился, ему дализадаток – 1 миллион рублей, телефон исим-карту. Однако позже, как утверждают обвиняемые, они отказались от своегоплана. По их словам, при взрыве могло погибнуть слишком много людей.Обвиняемый в подготовке теракта на концерте просит вызвать на допрос Галкина, самого "поп-короля" иПугачеву. Они, якобы, могут подтвердить его слова. Однако следствие решило, чтомолодой человек просто хочет затянуть расследование. Ходатайство о допросе Галкина,Пугачевой и Киркорова отклонили.