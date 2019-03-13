Директор Филиппа Киркорова назвал чушью обвинения в адрес
Максима Галкина – в том, что шоумен, якобы, заказал убийство бывшего мужа
Пугачевой. Геннадий Рыбак возмущен тем, что ему второй день обрывают
телефон по этому глупому поводу.
Директор Филиппа Киркорова назвал чушью обвинения в адрес
Максима Галкина – в том, что шоумен, якобы, заказал убийство бывшего мужа
Пугачевой. Геннадий Рыбак возмущен тем, что ему второй день "обрывают
телефон" по этому глупому поводу.
Четверо фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на
концерте в Махачкале отрицают свою вину. Они утверждают, что
целью был только сам бывший муж Аллы Пугачевой – его убийство, якобы, заказал
нынешний супруг Примадонны Максим Галкин.
"Это чушь полнейшая. Тут даже нет поводов для
комментария. Это вымысел, мне уже второй день телефоны обрывают", – заявил
изданию директор Филиппа Киркорова
Геннадий Рыбак.
Один из обвиняемых по делу, которое завершило МВД Дагестана –
уроженец кавказской республики Хидирнеби Казуев – заявил, что в 2017 году,
когда он был в Москве, к нему подошел Галкин и предложил два миллиона рублей за
убийство . Галкин признался Казуеву, что приревновал певца к Алле
Пугачевой.
После того, как уроженец Дагестана согласился, ему дали
задаток – 1 миллион рублей, телефон и
сим-карту. Однако позже, как утверждают обвиняемые, они отказались от своего
плана. По их словам, при взрыве могло погибнуть слишком много людей.
Обвиняемый в подготовке теракта на концерте просит вызвать на допрос Галкина, самого "поп-короля" и
Пугачеву. Они, якобы, могут подтвердить его слова. Однако следствие решило, что
молодой человек просто хочет затянуть расследование. Ходатайство о допросе Галкина,
Пугачевой и Киркорова отклонили.