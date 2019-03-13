Большинство россиян считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жителей. Среди респондентов Москвы и Санкт-Петербурга такое мнение высказали 80% опрошенных, свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство россиян считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жителей. Среди респондентов Москвы и Санкт-Петербурга такое мнение высказали 80% опрошенных, свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Госдума в начале марта приняла в третьем чтении закон,который запрещает предоставление жилого помещения в многоквартирном доме длягостиничных нужд. Документ направлен на защиту прав граждан, живущих пососедству с хостелами. В то же время хостелы и мини-гостиницы в нежилыхпомещениях остаются в легальном поле.По данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян поддерживаютзапрет на размещение хостелов в жилых домах. 70% респондентов признались, чтоподобные гостиницы создают неудобства для местных жителей. Среди москвичей ипетербуржцев о неудобствах от хостелов заявили уже 80% опрошенных. Главнымиминусами такого соседства люди называют большое количество посторонних, а такжешум, употребление спиртных напитков, курение и прочее.Не дали бы согласия на хостел в своем доме 72% опрошенных. А58% ни при каких условиях не согласились бы смягчить позицию.В том, что против хостелов в жилых домах выступают прежде всегомосквичи и петербуржцы, нет ничего удивительного. Как показывает практика,именно жители многоэтажных домов сталкиваются чаще других с негативнымипоследствиями такого соседства.Люди выступают за отдельный вход подобным ночлежкам ишумоизоляцию. Именно это и прописано в принятом Госдумой законе.Кроме того, большинство опрошенных (59% по России и 69% – встолицах) поддержали решение парламентариев распространить нормативно-правовойакт на все хостелы, включая уже существующие.Часть скептически настроенных граждан может согласиться наоборудование хостела отдельным входом не из общего подъезда (26%, а в двухстолицах – 37%), сделать в нем дополнительную шумоизоляцию (10%) и расположитьночлежку на первом этаже.