Большинство россиян считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жителей. Среди респондентов Москвы и Санкт-Петербурга такое мнение высказали 80% опрошенных, свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство россиян считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жителей. Среди респондентов Москвы и Санкт-Петербурга такое мнение высказали 80% опрошенных, свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Госдума в начале марта приняла в третьем чтении закон,
который запрещает предоставление жилого помещения в многоквартирном доме для
гостиничных нужд. Документ направлен на защиту прав граждан, живущих по
соседству с хостелами. В то же время хостелы и мини-гостиницы в нежилых
помещениях остаются в легальном поле.
По данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян поддерживают
запрет на размещение хостелов в жилых домах. 70% респондентов признались, что
подобные гостиницы создают неудобства для местных жителей. Среди москвичей и
петербуржцев о неудобствах от хостелов заявили уже 80% опрошенных. Главными
минусами такого соседства люди называют большое количество посторонних, а также
шум, употребление спиртных напитков, курение и прочее.
Не дали бы согласия на хостел в своем доме 72% опрошенных. А
58% ни при каких условиях не согласились бы смягчить позицию.
В том, что против хостелов в жилых домах выступают прежде всего
москвичи и петербуржцы, нет ничего удивительного. Как показывает практика,
именно жители многоэтажных домов сталкиваются чаще других с негативными
последствиями такого соседства.
Люди выступают за отдельный вход подобным ночлежкам и
шумоизоляцию. Именно это и прописано в принятом Госдумой законе.
Кроме того, большинство опрошенных (59% по России и 69% – в
столицах) поддержали решение парламентариев распространить нормативно-правовой
акт на все хостелы, включая уже существующие.
Часть скептически настроенных граждан может согласиться на
оборудование хостела отдельным входом не из общего подъезда (26%, а в двух
столицах – 37%), сделать в нем дополнительную шумоизоляцию (10%) и расположить
ночлежку на первом этаже.