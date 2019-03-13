Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признался в
любви Юлии Тимошенко. Политик вспомнил сладкие минуты, когда оранжевая
принцесса нежно держала его за руку.
Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признался в
любви Юлии Тимошенко. Политик вспомнил сладкие минуты, когда оранжевая
принцесса нежно держала его за руку.
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили рассыпался в
комплиментах Юлии Тимошенко, назвав ее единственным реальным претендентом на президентский
пост. Политик вспомнил, как лидер "Батькивщины" держала его за руку
во время судебных заседаний и полетела встречать на границу.
"У меня к ней своя слабость есть, потому что я ее знаю много
лет. Конечно, были часто моменты, когда мы не соглашались, но, с другой
стороны, мы разные люди", – сказал Саакашвили.
Когда его лишили гражданства Украины, Тимошенко прилетела в
Варшаву, а потом встречала экс-президента на границе. "На нескольких судах
она со мной сидела, держала меня за руку, поэтому я не могу не иметь к ней
чувства благодарности. Я ей лично благодарен", – приводит слова Саакашвили
издание "ПолитНавигатор".
Экс-губернатор Одесской области недавно выступил с
видеообращением в поддержку Юлии Тимошенко на съезде ее партии. Но за несколько
недель до этого называл Тимошенко кремлевской кукушкой.
Между тем в СМИ появилась информация о том, что беглый
политик, объявленный у себя на родине в розыск, вновь собирается приехать на
Украину. В Верховной раде такое развитие событий назвали катастрофой, которая
приведет к хаосу и беспорядкам. В свою очередь украинские пограничники
пообещали не пускать в страну.