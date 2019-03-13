Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признался в любви Юлии Тимошенко. Политик вспомнил сладкие минуты, когда оранжевая принцесса нежно держала его за руку.

Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признался влюбви Юлии Тимошенко. Политик вспомнил сладкие минуты, когда оранжеваяпринцесса нежно держала его за руку.Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили рассыпался вкомплиментах Юлии Тимошенко, назвав ее единственным реальным претендентом на президентскийпост. Политик вспомнил, как лидер "Батькивщины" держала его за рукуво время судебных заседаний и полетела встречать на границу."У меня к ней своя слабость есть, потому что я ее знаю многолет. Конечно, были часто моменты, когда мы не соглашались, но, с другойстороны, мы разные люди", – сказал Саакашвили.Когда его лишили гражданства Украины, Тимошенко прилетела вВаршаву, а потом встречала экс-президента на границе. "На нескольких судахона со мной сидела, держала меня за руку, поэтому я не могу не иметь к нейчувства благодарности. Я ей лично благодарен", – приводит слова Саакашвилииздание "ПолитНавигатор".Экс-губернатор Одесской области недавно выступил свидеообращением в поддержку Юлии Тимошенко на съезде ее партии. Но за нескольконедель до этого называл Тимошенко кремлевской кукушкой.Между тем в СМИ появилась информация о том, что беглыйполитик, объявленный у себя на родине в розыск, вновь собирается приехать наУкраину. В Верховной раде такое развитие событий назвали катастрофой, котораяприведет к хаосу и беспорядкам. В свою очередь украинские пограничникипообещали не пускать в страну.