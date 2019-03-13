Партийный проект Единой России Народный контроль подвел итоги мониторинга микрофинансовых организаций в 40 регионах страны. Партийцы выявили ряд нарушений и передали собранную информацию в прокуратуру.

Партийный проект "Единой России" "Народный контроль" подвел итоги мониторинга микрофинансовых организаций в 40 регионах страны. Партийцы выявили ряд нарушений и передали собранную информацию в прокуратуру.По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта"Народный контроль" Анны Кувычко, единороссы выявили 16 организаций,действовавших без лицензии. Кроме того, 91 МФО располагалась на территорииобъектов нестационарной торговли. Также было выявлено 20 случаев, когдамикрофинансовые организации не заключали соглашения об использованииперсональных данных.Кувычко подчеркнула, что человек, обращающийся за услугамиМФО, должен быть уверен, что у организации есть лицензия и она работает всоответствии с законодательством, в положенном месте. Партийцы по итогаммониторинга собрали выявленные нарушения и направили обращения в региональныепрокуратуры."Нельзя допустить, чтобы МФО обходили закон иобманывали людей", – подчеркнула парламентарий.Активисты партпроекта "Народный контроль" уженесколько лет пристально следят за деятельностью микрофинансовых организаций,отметила Кувычко. У партийного проекта есть отдельное направление попроблематике финансового рынка. Единоросс уверена: "дикий" период вэтом сегменте позади, определен предел задолженности.По ее словам, законодательные меры по защите граждан отнедобросовестных кредиторов уже приняты, многие из них завершили своюдеятельность. В тоже время появились финансовые пирамиды,некоторые дельцы начали привлекать к взысканию долга нелегальных коллекторов иприменять мошеннические схемы. "Народный контроль" продолжит мониторингдеятельности микрофинансовых организаций и в будущем", – заключила депутат.Партийный проект "ЕР" "Народныйконтроль" направлен на повышение уровня информированности общественности всфере продовольственной политики, а также контроля качества товаров,налаживания производства отечественной конкурентноспособной продукции. В рамкахпроекта партийцы проводят мониторинг цен на лекарства в регионах, анализируютдеятельность организаций, предоставляющих займы.Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручилЦентробанку, МВД, Генпрокуратуре, Следственному комитету и Минюсту Россиипринять меры на предотвращение мошеннических действий в сферемикрокредитования.