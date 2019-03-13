Единая Россия выявила новую схему обмана при взимании
платы за вывоз мусора. Региональные операторы обогащаются за счет людей, увеличивая
тарифы по несколько раз в год.
"Единая Россия" выявила новую схему обмана при взимании
платы за вывоз мусора. Региональные операторы обогащаются за счет людей, увеличивая
тарифы по несколько раз в год.
Партийный проект "Чистая страна" провел масштабный мониторинг
тарифов на утилизацию твердых коммунальных отходов. Активисты выявили новую
схему обмана: региональные операторы незаконно завышают платежи на вывоз мусора
прямо посреди года. Причем, в некоторых регионах этот рост довольно
существенный.
Как сообщил координатор проекта, глава комитета Госдумы по
экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, информация о всех
нарушениях в регионах будет направлена в Генпрокуратуру и Федеральную
антимонопольную службу.
Депутат отметил, что в начале года нарушали законодательство
только управляющие компании, а сейчас аналогичные злоупотребления зафиксированы
и со стороны региональных операторов. Партия вскрыла, как минимум, три схемы
взимания лишней платы с граждан за утилизацию твердых коммунальных отходов.
"Первая – двойные платежи, вторая – скрытые платежи, третья
схема выявлена сейчас – когда сумма за вывоз ТКО серьезно растет, несмотря на
то, что и тарифы, и нормативы накопления должны быть зафиксированы. Это можно
назвать обманом граждан", – заключил Бурматов.
Проект "Чистая страна" объединяет усилия партии
органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров для
решения экологических проблем и борьбу с незаконными свалками. Большое внимание
уделяется внедрению в России раздельного сбора отходов. Координирует проект
депутат Госдумы Владимир Бурматов.