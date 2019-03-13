Единая Россия выявила новую схему обмана при взимании платы за вывоз мусора. Региональные операторы обогащаются за счет людей, увеличивая тарифы по несколько раз в год.

"Единая Россия" выявила новую схему обмана при взиманииплаты за вывоз мусора. Региональные операторы обогащаются за счет людей, увеличиваятарифы по несколько раз в год.Партийный проект "Чистая страна" провел масштабный мониторингтарифов на утилизацию твердых коммунальных отходов. Активисты выявили новуюсхему обмана: региональные операторы незаконно завышают платежи на вывоз мусорапрямо посреди года. Причем, в некоторых регионах этот рост довольносущественный.Как сообщил координатор проекта, глава комитета Госдумы поэкологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, информация о всехнарушениях в регионах будет направлена в Генпрокуратуру и Федеральнуюантимонопольную службу.Депутат отметил, что в начале года нарушали законодательствотолько управляющие компании, а сейчас аналогичные злоупотребления зафиксированыи со стороны региональных операторов. Партия вскрыла, как минимум, три схемывзимания лишней платы с граждан за утилизацию твердых коммунальных отходов."Первая – двойные платежи, вторая – скрытые платежи, третьясхема выявлена сейчас – когда сумма за вывоз ТКО серьезно растет, несмотря нато, что и тарифы, и нормативы накопления должны быть зафиксированы. Это можноназвать обманом граждан", – заключил Бурматов.Проект "Чистая страна" объединяет усилия партииорганов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров длярешения экологических проблем и борьбу с незаконными свалками. Большое вниманиеуделяется внедрению в России раздельного сбора отходов. Координирует проектдепутат Госдумы Владимир Бурматов.